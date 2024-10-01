Karaman\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Karaman'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Karaman- Ereğli kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K'nin (63) kullandığı 70 DV 053 plakalı motosiklet seyir halindeyken biranda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrilerek sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasında yansıdı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan B.K., daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN