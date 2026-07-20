Karaman\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. (26) idaresindeki 70 ACM 949 plakalı motokurye ile E.E. (42) yönetimindeki 70 ED 400 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü M.U. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kolunda kırık olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN