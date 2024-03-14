Karaman'da Neolitik Döneme Ait Fosil Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karaman'da Neolitik Döneme Ait Fosil Operasyonu

Karaman\'da Neolitik Döneme Ait Fosil Operasyonu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen bin 780 adet bitki ve hayvan fosili ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şahsın Mersin'e götürerek satacağı bilgisini alarak harekete geçti. Operasyonda şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda fosiller ve bir tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

14.03.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen bin 780 adet bitki ve hayvan fosili ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını yürüten İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Güneyyurt Jandarma Karakolu ekipleri, S.A. isimli şahsın elindeki Neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen bitki ve hayvan fosillerini Mersin'e götürerek satacağı yönde duyum aldı. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma timleri, şahsın ilçeye bağlı Aşağıçağlar köyündeki evine ve aracına operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 780 adet bitki ve hayvan fosili ile 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Fosillere el konulurken, gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Jandarma, Karaman, Ermenek, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Neolitik Döneme Ait Fosil Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erzurum'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini ve kızını bıçakla öldürdü
    12:37 Erzurum'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini ve kızını bıçakla öldürdü

    Erzurum'da coğrafya öğretmeni kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi ve araya giren kızını bıçaklayarak öldürdü. Kıskançlık tartışması cinayetle sonuçlandı. Zanlı polis tarafından yakalandı ve sorgusu devam ediyor.

  • Oyuncu Olivia Munn, Meme Kanseri Teşhisi Konulduğunu Açıkladı
    12:36 Oyuncu Olivia Munn, Meme Kanseri Teşhisi Konulduğunu Açıkladı

    Ünlü oyuncu Olivia Munn, meme kanseri teşhisi aldığını ve bu süreçte dört ameliyat geçirdiğini duyurdu. 43 yaşındaki Munn, 2023'te genetik bir test yaptırdı ve tüm kanser genlerinin negatif olduğunu öğrendi. Ancak, Nisan ayında meme kanseri teşhisi konuldu ve her iki memesinde de hızlı yayılan ve agresif bir kanser türü olan Luminal B kanserine rastlandı.

  • Lüleburgaz'da tır yangını söndürüldü
    12:35 Lüleburgaz'da tır yangını söndürüldü

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Beldesinde meydana gelen tır yangını, Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası tırda maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

  • Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Tütün Mamulü ve Kaçak Alkollü İçecek Ele Geçirildi
    12:35 Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Tütün Mamulü ve Kaçak Alkollü İçecek Ele Geçirildi

    Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, binlerce tütün mamulü, ruhsatsız silah, kaçak alkollü içecek, gümrük kaçağı otomobil ve araç motorları ele geçirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

  • Zonguldak'ta AK Parti İl Başkanının oğlunun ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü tahliye edildi
    12:25 Zonguldak'ta AK Parti İl Başkanının oğlunun ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü tahliye edildi

    Zonguldak'ta geçen yıl AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan ve arkadaşı Gökhan Katıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sürücünün, suçun taksirli suç olması ve tutuklamanın tedbir niteliği göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

  • Elazığ'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız yaralandı
    12:24 Elazığ'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız yaralandı

    Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki kız yaralandı. Saldırı sonucunda bacakları ve kollarından yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımı ile köpeklerden kurtulabildi. Vatandaşlar, belediye ekiplerinin sokak köpekleri konusunda çalışma yapmasını istedi.

  • Aydın'da kanlı sabah: Eski kız arkadaşını öldürüp, kafasına sıkarak intihar etti
    12:22 Aydın'da kanlı sabah: Eski kız arkadaşını öldürüp, kafasına sıkarak intihar etti

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, iddiaya göre, kendisinden ayrılan 17 yaşındaki genç kızı öldürüp sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti. Olay, sabah erken saatlerde Uzun Çarşı'da bulunan bir çamaşırcı dükkanında meydana geldi. İbrahim Olece, eski kız arkadaşı olduğu öğrenilen ve kendisinden ayrılan Ömür Aslan'ı dükkan içerisinde kovalayarak silahla vurdu. İki genç olay yerinde hayatını kaybetti.

  • Eskişehir'de 3 Kadın Fuhşadan Kurtarıldı, Şüpheli Yakalandı
    12:21 Eskişehir'de 3 Kadın Fuhşadan Kurtarıldı, Şüpheli Yakalandı

    Eskişehir'de 3 kadının fuhşa zorlandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, yaptıkları titiz çalışma sonucunda kadınları kurtarırken, olayın faili olan şüpheliyi de yakaladı. Jandarma ekipleri, fuhşa sürüklenen kadınların kimlik bilgilerini tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Fuhşa zorlanan kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, şüpheli tutuklandı.

  • Nazilli'de Tartışma Sonucu Genç Kız ve Katil Genç Hayatını Kaybetti
    12:21 Nazilli'de Tartışma Sonucu Genç Kız ve Katil Genç Hayatını Kaybetti

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tartıştığı kızı tabancayla öldüren genç, aynı silahla yaşamına son verdi. İ.O. (19), kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ö.A'nın (17) çalıştığı mağazaya giderek tartışma yaşadı. Tartışma sırasında İ.O., tabancayla Ö.A'ya ateş edip ardından intihar etti. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde her iki gencin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler, incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

  • Kapadokya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi Davasında Karar Verildi
    12:20 Kapadokya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi Davasında Karar Verildi

    Balayı tatili için Kapadokya'ya gelen Kader-Mutlu Akbaş çiftinin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davada 3 sanığa karar verildi. Mahkeme, E.A.'ya 5 yıl 5 ay, T.U.'ya 4 yıl 4 ay hapis cezası verirken, A.K. ise beraat etti.

  • Denizli'de Çember-14 Operasyonunda 74 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası ile Aranan 3 Hükümlü Yakalandı
    12:17 Denizli'de Çember-14 Operasyonunda 74 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası ile Aranan 3 Hükümlü Yakalandı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Denizli'de gerçekleştirilen Çember-14 operasyonunda, toplamda 74 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 hükümlü yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri dolandırıcılık suçundan 53 yıl 6 ay, biri hırsızlık suçundan 13 yıl 2 ay, biri ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 8 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

  • Üsküdar'da Alkollü Sürücüden Motosiklet Kazası: Sanık Hakim Karşısında
    12:17 Üsküdar'da Alkollü Sürücüden Motosiklet Kazası: Sanık Hakim Karşısında

    Üsküdar'da alkollü bir sürücü, çarptığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olmasıyla ilgili olarak hakim karşısına çıktı. Sanık, kusurunun olmadığını savunarak şeridinde kurallara uygun şekilde seyir halinde olduğunu iddia etti. Duruşmada müşteki avukatı, sanığın muhtemel kastla hareket ettiğini ve dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek diğer delillerin toplanmasının ardından değerlendirme yapılmasına karar verdi.


11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
10:59 İsrail ordusunda üst düzey isimlerden istifa sinyali İlk adımı istihbarat yetkilisi attı İsrail ordusunda üst düzey isimlerden istifa sinyali! İlk adımı istihbarat yetkilisi attı
10:48 Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2’sinin kendinden olmadığını öğrendi Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2'sinin kendinden olmadığını öğrendi
09:49 AK Parti başvuru yaptı Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi AK Parti başvuru yaptı! Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi
08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
11:45 Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti
11:44 Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
11:35 Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi Yunus Emre’ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna’dan uzak dur Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi! Yunus Emre'ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna'dan uzak dur
11:00 İstanbul’daki inşaat sahası Google Maps’te göl olarak gösterildi İstanbul'daki inşaat sahası Google Maps'te göl olarak gösterildi
10:59 Bakan Koca’dan vatandaşın “Emeklilerin durumu ne olacak“ sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak Bakan Koca'dan vatandaşın "Emeklilerin durumu ne olacak?" sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak
10:52 Altın yatırımcıları dikkat İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları Altın yatırımcıları dikkat! İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları
10:35 Konut satışlarında artış Konut satışlarında artış
10:31 Erzincan Depremi’ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler Erzincan Depremi'ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 12:37:29. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman'da Neolitik Döneme Ait Fosil Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement