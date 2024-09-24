Karaman'da Ölü Bulunan İş Yerindeki Adamın Kimliği Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karaman'da Ölü Bulunan İş Yerindeki Adamın Kimliği Belirlendi

Karaman'da iş yerinde ölü bulunan Haluk Kartal'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

24.09.2024 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da bir kişi kaldığı iş yerinde ölü bulundu

KARAMAN - Karaman'da bir kişi kaldığı iş yerinde dükkan sahibi tarafından ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Külhan Mahallesi Kazımkarabekir Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi nedenlerden dolayı yaklaşık 1 aydır iş yerinde yatıp kalktığı öğrenilen Haluk Kartal (55), sabahleyin iş yerini açmaya gelen dükkan sahibi tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polise ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Haluk Kartal'ın hayatını kaybettiği belirledi. Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Kartal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir kurumdan emekli olduğu öğrenilen Haluk Kartal'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Karaman, 3-sayfa, Sağlık, Yargı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Ölü Bulunan İş Yerindeki Adamın Kimliği Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?
16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
13:56 İstanbul’dan sonra adres bu kez Ankara Suç makineleri polisle çatıştı İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı
08:56 Bu kadarı da pes dedirtti Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler
08:01 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi
07:59 İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat’ın avukatının sevgilisi çıktı Aile hastaneye koştu İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu
07:22 Gece yarısı akaryakıta okkalı zam Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten Gece yarısı akaryakıta okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten
02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
01:19 29 kişi can vermişti Beşiktaş’taki gece kulübünde ihmaller zinciri 29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübünde ihmaller zinciri
00:28 Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:18 Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 18:42:40. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman'da Ölü Bulunan İş Yerindeki Adamın Kimliği Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement