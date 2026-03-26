Karaman\'da Otomobil Devrildi, Hiçbir Yaralı Yok

Karaman'da kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen otomobilde bulunan 5 kişi, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi Kızık köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 70 AAD 410 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan 5 kişinin yapılan kontrollerinde, yaralanmadıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Devrilen otomobil, polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN