Karaman’da otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Karaman'da belediyeye ait halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 33 F 2460 plakalı Tofaş marka otomobil, O.D. yönetimindeki Karaman Belediyesi'ne ait 70 BB 523 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.