Karaman'da otomobil ile cipin kavşakta çarpışması 2 sürücüyü yaraladı, biri ağır - Son Dakika
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Karaman'da otomobil ile cipin kavşakta çarpışması 2 sürücüyü yaraladı, biri ağır

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Karaman\'da otomobil ile cipin kavşakta çarpışması 2 sürücüyü yaraladı, biri ağır
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Karaman-Ereğli kara yolunun 25. kilometresindeki kavşakta otomobil ile cip çarpıştı, her iki aracın sürücüsü yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karaman'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman- Ereğli kara yolunun 25. kilometresindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 42 FA 089 plakalı otomobil ile H.A. yönetimindeki 70 ACV 633 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki yön levhalarını devirdi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü M.P.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaKaramanEreğliGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da otomobil ile cipin kavşakta çarpışması 2 sürücüyü yaraladı, biri ağır - Son Dakika
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