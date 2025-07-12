Karaman\'da Otomobil Kazası

Karaman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce trafik levhasına sonra üst geçidin bariyerlerine ok gibi saplandı. Şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Piri Reis Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 46 AAG 924 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce trafik levhasına ardından üst geçidin bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyere saplanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri sürücü yaralanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN