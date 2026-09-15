Karaman'da otomobil park halindeki araçlara çarptı, kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da otomobil park halindeki araçlara çarptı, kazada 3 kişi yaralandı

Karaman\'da otomobil park halindeki araçlara çarptı, kazada 3 kişi yaralandı
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Karaman'da Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. idaresindeki 06 NT 734 plakalı Volvo marka otomobil, yol kenarında park halinde duran 06 HC 0491 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın temas ettiği park halindeki 2 araçta da maddi hasar oluştu. Kazada sürücü F.T. ile birlikte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da otomobil park halindeki araçlara çarptı, kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da otomobil park halindeki araçlara çarptı, kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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