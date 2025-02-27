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Karaman'da otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

KARAMAN - Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. idaresindeki 06 DFH 582 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki A.D. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan çocuk ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.