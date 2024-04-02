Karaman\'da Otomobilin Çarptığı Çocuğu Abisi Sakinleştirdi

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Karaman'da otomobilin çarpması sonucu korkarak ağlamaya başlayan 6 yaşlarındaki çocuğu, abisi sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Hastaneye gitmek istemeyen küçük çocuk, sağlık görevlilerinin "Abin de seninle gelecek" demesiyle sakinleşerek ambulansa alındı.

Kaza, Gazidükkan Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aniden yola fırlayan ismi öğrenilemeyen 6 yaşlarındaki çocuğa, M.A. idaresindeki 70 FT 292 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu küçük çocuk yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ve polis ekiplerini gören küçük çocuk, korkarak ağlamaya başladı. Bunun üzerine yanında bulunan ve kendinden birkaç yaş büyük olan abisi ağlayan kardeşine sarılarak bir süre sakinleştirmeye çalıştı. Küçük çocuk, sağlık görevlilerinin "Abin de seninle gelecek" demesi üzerine ağlamayı keserek ambulansa alındı. Hafif yaralı olan küçük çocuk daha sonra tedbir amaçlı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN