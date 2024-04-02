Karaman'da otomobilin çarpması sonucu korkarak ağlamaya başlayan 6 yaşlarındaki çocuğu, abisi sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Hastaneye gitmek istemeyen küçük çocuk, sağlık görevlilerinin "Abin de seninle gelecek" demesiyle sakinleşerek ambulansa alındı.
Kaza, Gazidükkan Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aniden yola fırlayan ismi öğrenilemeyen 6 yaşlarındaki çocuğa, M.A. idaresindeki 70 FT 292 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu küçük çocuk yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ve polis ekiplerini gören küçük çocuk, korkarak ağlamaya başladı. Bunun üzerine yanında bulunan ve kendinden birkaç yaş büyük olan abisi ağlayan kardeşine sarılarak bir süre sakinleştirmeye çalıştı. Küçük çocuk, sağlık görevlilerinin "Abin de seninle gelecek" demesi üzerine ağlamayı keserek ambulansa alındı. Hafif yaralı olan küçük çocuk daha sonra tedbir amaçlı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Karaman'da Otomobilin Çarptığı Çocuğu Abisi Sakinleştirdi - Son Dakika
Batman Valisi Ekrem Canalp, düzenlediği basın açıklamasında Mart ayında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Canalp, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen operasyon sayılarını paylaşırken, asayiş olaylarında yaşanan azalışı da vurguladı. Ayrıca, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve uyuşturucuyla mücadele konularında da bilgiler verdi.
İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi. Yangında 7'si ağır 11 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AK Parti'nin Sultangazi Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan galibiyetle ayrılarak yeniden başkan seçildi. Dursun, yeni dönemde daha güzel işlere imza atacaklarını belirtti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Murat Bucak'ın 64 oy farkla belediye başkanlığını kazanması sonrası, seçim sonuçlarına itiraz eden Yeniden Refah Partisi üyeleri adliye çevresindeki bekleyişlerini sonlandırdı.
Üsküdar'da trafikte aracı bozulan bir sürücüye trafik polisi, otomobili ittirerek yardım etti. O anlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde çekildi.
İstanbul Valiliği, Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangınla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu. Yangında 7'si ağır 13 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavgada Galip A. ve Mehmet A. tabancayla vurularak ağır yaralandı. Yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.
Çelikler Holding bünyesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde çıkan yangında, kazandaki kömürün üzerine akması sonucu 3 işçi ağır yaralandı. İşçilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve geniş çaplı tahkikat başlatıldığı belirtildi.
Görele'nin İnanca köyünden vatani görevini yapmak için Kayseri Komando Birliği'ne giden Samet Tahmaz, yemin töreninin ardından dağıtım iznine çıkmadan önce yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?