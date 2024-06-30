3.Sayfa

Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı

Karaman'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

KARAMAN - Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O.K. idaresindeki 70 BK 040 plakalı Opel marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan F.N.Ç'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. Yaralının yardımına koşan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan F.N.Ç. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Kadının havada uçtuğunu gördüm"

Kazayı gören Fazilet Türkmen, "Acı bir fren sesi duyduk. Sonra kadının havada uçtuğunu gördüm. Araba o kadar süratliydi ki duramadı" dedi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.