Karaman’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 70 ACJ 969 plakalı otomobil ile A.Ö.'nün kullandığı 70 ACG 565 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.