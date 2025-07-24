Karaman\'da Park Halindeki Araçta Yangın

Karaman'da park halindeki otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Mümine Hatun Mahallesi 1392 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından evinin önüne park edilen otomobil, bir süre sonra motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu motor kısmından dumanlar çıkan araç, kısa sürede söndürüldü. Araçta küçük çapta maddi hasar oluşurken, yangının elektrik kontağından dolayı çıktığı belirlendi. - KARAMAN