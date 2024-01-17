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Karaman'da park halindeki 2 otomobile çarpan araç sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika
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Karaman'da park halindeki 2 otomobile çarpan araç sürücüsü ölümden döndü

Karaman'da park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra ters dönerek sürüklenen otomobilin sürücüsü ölümden dönerken, kaza anı kameraya yansıdı. Kaza sonrası sürücüye yardım edildi ve araç olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karaman\'da park halindeki 2 otomobile çarpan araç sürücüsü ölümden döndü
17.01.2024 - 13:54,
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Karaman'da park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra ters dönerek sürüklenen otomobilin sürücüsü ölümden dönerken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Başak Şehir Mahallesi Şehit Fethi Sekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Ş.G. (19) isimli sürücünün kullandığı 42 PB 880 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra ters dönerek yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen sürücünün yardımına koşarken, ihbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla ters dönen araçtan çıkartılan kadın sürücü, daha sonra tedbir amaçlı olarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Park halindeki 2 otomobilde de maddi hasar oluşurken, bulvar üzerine ters dönen otomobil vatandaşlar ve polislerin yardımıyla düzeltildikten sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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Karaman, İtfaiye, Güvenlik, Hastane, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da park halindeki 2 otomobile çarpan araç sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da park halindeki 2 otomobile çarpan araç sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika
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