Karaman'da sağlık görevlisi, yaralanan çocuğu kucağına alarak ambulansa götürdü - Son Dakika
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Karaman'da sağlık görevlisi, yaralanan çocuğu kucağına alarak ambulansa götürdü

Karaman\'da sağlık görevlisi, yaralanan çocuğu kucağına alarak ambulansa götürdü

Karaman'da meydana gelen bir kazada yaralanan 7 yaşındaki çocuğu sedyeye binmek istemeyen sağlık görevlisi, çocuğu kucağına alarak ambulansa götürdü. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

17.05.2024 10:49
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Karaman'da sağlık görevlisi kazada yaralanan ve sedyeye binmek istemeyen 7 yaşındaki çocuğu, kucağına alarak ambulansa götürdü.

Kaza, Kırbağı Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan Sanayi Köprülü Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.Ö. yönetimindeki 34 BLE 970 plakalı otomobil ile P.Y. idaresindeki 40 ACB 312 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 40 ACB 312 plakalı otomobilde bulunan 7 yaşındaki M.B. isimli çocuk hafif şekilde yaralandı. Sağlık görevlisi kazada yaralanan ve sedyeye binmek istemeyen 7 yaşındaki çocuğa boyunluk taktıktan sonra kucağına alarak ambulansa götürdü. Tedbir amaçlı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da sağlık görevlisi, yaralanan çocuğu kucağına alarak ambulansa götürdü - Son Dakika

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