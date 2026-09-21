Karaman'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 2'si kadın 6 şüpheli tutuklandı

Karaman'da, 15-17 yaş arasındaki çocukları suça yönlendirdiği ve çeşitli suçları çocukları kullanarak işlediği öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda, 2'si kadın 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çocukları suça yönlendirdiği tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, çocukları kullanarak 'uyuşturucu ticareti', 'ruhsatsız silah taşıma', 'iş yeri kurşunlama', 'silahla kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarını işledikleri belirlendi.

Silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün kadın yöneticileri oldukları öne sürülen E.T. ve B.Ü. ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.