Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

10.07.2026 21:44
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Ayrancı'da traktör römorkuna çarpan otomobil devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde traktörün römorkuna çarpan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ağızboğaz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (19) idaresindeki 42 ASB 118 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan T.B. (32) yönetimindeki 70 EN 653 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ayrancı, Karaman, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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