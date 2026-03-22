Karaman\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

22.03.2026 12:21
Karaman'da otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobille çarpışan hafifi ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı adam, kazayı duyarak telefonla görüntülü arayan kızına sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Ökten Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Ö. idaresindeki 07 CIJ 351 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile Mehmet A. yönetimindeki 70 ACV 428 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Murat A. (53) ile otomobilde bulunan 5 yaşındaki Ö.P.A. isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Murat A.'nın devrilen aracın altında kolunun sıkıştığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında telefonu çalan yaralı Murat A., telefonda kızıyla görüntülü konuştu. Kızına durumunun iyi olduğunu söyleyen yaralı, "İyiyim, ağlama. Sadece kolum ağrıyor" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonrasında hafif ticari aracın devrildiği anlar görülüyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu

12:25
İstanbul Fatih’te bina çöktü Ekipler bölgeye sevk ediliyor
İstanbul Fatih'te bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk ediliyor
11:55
İlber Ortaylı’nın vefatından önceki son programı Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
10:06
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
