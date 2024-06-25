Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, O.Ü., V.Y. ve E.Z. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların bulunduğu araçta arama yapan ekipler 3 paket halinde 112 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Z. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar serbest bırakıldı. - KARAMAN