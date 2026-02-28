Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
Son Dakika

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

28.02.2026 00:22
Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı, 3619 sentetik hap ele geçirildi.

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karaman-Mersin kara yolu üzerinde iki aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan araçlardan biri, şehir merkezinde kırmızı ışıktan geçerek başka bir otomobile çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralanırken, kaçan araçtaki 2 kişi kıskıvrak yakalandı. Ekipler, kaçan araçta yaptığı aramalarda stepnesine gizlenmiş 3 bin 619 adet sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Zehir tacirleriyle ve milletimizin huzuruna göz diken suçlarla mücadelemiz taviz vermeden ve asla yorulmadan devam edecektir" denildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Kaza, Son Dakika

