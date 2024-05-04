Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

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Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, M.E.Y. ve M.B. isimli şahsın il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon için düğmeye basan ekipler, takibe aldıkları şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın içinde bulunduğu araçta yapılan aramada bin 484 adet uyuşturucu hap ile 37 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN