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Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda M.N., F.Y. ve M.Ç. isimli 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 2 gram bonzai ham maddesi ve 11 gram metamfetamin ele geçirildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Karaman\'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
04.01.2024 - 14:54,
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Karaman'da polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.N., F.Y. ve M.Ç. isimli kişiler gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 2 gram bonzai ham maddesi ile 11 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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