Karaman İl Emniyet Müdürlüğü\'nden Asayiş Uygulamalarında Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, yakalanan 19 aranan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezindeki genel uygulamaları devam ediyor. 6-12 Ocak tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 5 bin 24 kişi sorgulanırken, 22 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 22 kişiden 19'u tutuklandı.

Trafik uygulamalarında ise alkollü olarak araç kullanan 10 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 24 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 7 kişiye para cezası yazıldı. 55 araç trafikten men edilirken, 13 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Narkotik uygulamalarında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet av tüfeği, 14 adet kesici ve delici alet, 359 gram uyuşturucu ile bin 456 adet sentetik hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN