Karaman'da park halindeki araçlara çarptıktan sonra yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi İbn-i Sina Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P. idaresindeki 70 AAL 070 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarparak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü araç içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta mahsur kalan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.