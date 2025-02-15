Karaman'da Yangın: İki Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Karaman'da Yangın: İki Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Karaman'daki yangında, balkonunda mahsur kalan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

15.02.2025 17:17
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Karaman'da çıkan yangın nedeniyle balkonda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

KARAMAN - Karaman'da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yoğun duman nedeniyle üst katta mahsur kalan 2 kişi uzatılan itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi 1556. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfaktan yoğun duman çıktığını gören apartman sakinleri durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak apartmanda bulunanları tahliye çalışması başlattı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda yoğun duman nedeniyle dışarıya çıkamayarak mahsur kalan 2 kişiyi uzattığı yangın merdiveniyle tahliye etti. Tedbir amaçlı sağlık ekibi de olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye, yangının elektrik arızasından kaynaklı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, Karaman, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Yangın: İki Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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