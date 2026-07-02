Karaman\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Karaman'da müstakil evin yanında bulunan atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Çeltek Mahallesi 438. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin yanında bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevler kısa sürede büyüyerek yakındaki ağaca sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın müstakil eve ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir zarar oluşmazken çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN