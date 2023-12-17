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Karaman'da yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Karaman'da yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Karaman'da bulunan bir yem fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Karaman\'da yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
17.12.2023 - 20:39,
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Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde üzerinde bulunan bir yem fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisindeki mısır koçanları ile tahta paletlerin henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye aracı ile polis ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekibi de destek verdi. 6 itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın fabrikaya yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, fabrikada maddi hasar oluştu. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Karaman, Son Dakika

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