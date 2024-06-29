3.Sayfa

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Ermenek ilçesine bağlı Yeşilköy köyü Yaylacık Yaylası mevkiinde çalılık alanda başladı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çalılık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye ilk olarak Ermenek Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile Ermenek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının dağlık arazide olması nedeniyle bölgeye 3 adet yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangına helikopterler havadan, 100 kişilik ekipte karadan müdahale etti. Yaklaşık 7 saattir devam eden yangın, rüzgarın etkisini kaybetmesi ile kontrol altına alındı. Halen soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN