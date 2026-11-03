Karaman Morcalı\'da forklifti devrilen 29 yaşındaki sürücü kurtarılamadı

Karaman Morcalı'da forklifti devrilen 29 yaşındaki sürücü kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'a bağlı Morcalı köyünde kontrolden çıkarak devrilen forkliftin altında kalan 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi, cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karaman'da devrilen forkliftin altında kalan 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Morcalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Dilercan'ın (29) kullandığı forklift, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Forkliftin altında kalan sürücüyü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dilercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Dilercan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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