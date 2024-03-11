Karamanda Jandarma Tarafından Yapılan Uygulamalarda 22 Kişi Yakalandı

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Karamanda jandarma tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 22 kişi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 2-8 Mart tarihleri arasında tüm ekiplerin katılımıyla yapılan uygulamalarda 8 bin 641 kişi sorgulanırken, 22 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 22 kişiden 1'i tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 2 bin 514 araç sorgulandı. Alkollü olarak araç kullanan 2 kişinin sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınırken, 2 araç sürücüsüne ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapıldı. 20 araçta trafikten men edildi.

Yapılan uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek, 1 adet yer altı görüntüleme cihazı, 1adet dizüstü bilgisayar, 1 adet metre, 1 adet 15 metrelik halat, 2 adet el feneri, 2 adet adaptör ile 1 adet sırt çantası ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN