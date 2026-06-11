Karamürsel\'de Yangın: Kadın ve Çocuk Kurtarıldı

Yusuf Alper Kurkcu:

çok üzücü bir durum yaşanmış ama en azından hayvanlar da etkilenmedi mi merak ediyorum apartmanında evcil hayvan olup olmadığını bilmiyorum ama insanlar kadar hayvanların da kurtarılması çok önemli bu tür durumlarda hep onları unutuyoruz umarım herkes sağlıklı biçimde kurtulmuştur