Karamürsel'de Yangın: Kadın ve Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Karamürsel'de Yangın: Kadın ve Çocuk Kurtarıldı

Karamürsel\'de Yangın: Kadın ve Çocuk Kurtarıldı
11.06.2026 22:09
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Karamürsel'de 6 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kadın ve çocuk kurtarıldı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 6 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan kadın ile çocuk ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 6. katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dairede mahsur kalan kadın ile çocuğu kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kurtarma, 3. Sayfa, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karamürsel'de Yangın: Kadın ve Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Neşe Öcut Neşe Öcut:
    hoş birkaç kişi kurtulmuş da niye hep bu apartman yangınları oluyo anlamıyorum elektrik tesisatı mı kontrolsüz acaba 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Alper Kurkcu Yusuf Alper Kurkcu:
    çok üzücü bir durum yaşanmış ama en azından hayvanlar da etkilenmedi mi merak ediyorum apartmanında evcil hayvan olup olmadığını bilmiyorum ama insanlar kadar hayvanların da kurtarılması çok önemli bu tür durumlarda hep onları unutuyoruz umarım herkes sağlıklı biçimde kurtulmuştur 0 0 Yanıtla
  • Ali Demir Ali Demir:
    valla bizim mahallede de böyle şeyler oluyo ama kimse umursamıyo işte itfaiye ekiplerine çok selam olsun yine kurtarmışlar 0 0 Yanıtla
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