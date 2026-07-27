Karaoğlanlı Kavşağı'nda Can Güvenliği Tehdidi! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaoğlanlı Kavşağı'nda Can Güvenliği Tehdidi!

Karaoğlanlı Kavşağı\'nda Can Güvenliği Tehdidi!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düşünce Rotası Derneği Başkanı, kazaların önlenmesi için sinyalizasyon ve yol düzenlemesi çağrısında bulundu.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa-Turgutlu karayolu Karaoğlanlı Kavşağı'nda sık sık yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek, geçen hafta iki kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından kavşakta sinyalizasyon sistemi kurulması ve yolun yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa-Turgutlu karayolu üzerinde bulunan Karaoğlanlı Kavşağı'nda art arda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının artık görmezden gelinmemesi gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta aynı kavşakta meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği kazanın büyük üzüntü oluşturduğunu ifade eden Köse, "Her geçen gün yeni bir kazayla karşı karşıya kalıyoruz. Artık bu acılar olağan olarak görülmemeli. Karaoğlanlı Kavşağı'nın mevcut haliyle can güvenliğini sağlayamadığı ortadadır." dedi.

Kavşağın yeniden projelendirilmesi gerektiğini vurgulayan Köse, özellikle yoğun trafik akışının bulunduğu bölgede sinyalizasyon sistemi kurulmasının ve gerekli fiziki düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Yetkililere çağrıda bulunan Köse, "Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelir. Karaoğlanlı Kavşağı'nda yaşanan kazalar, acil önlem alınmasının zorunlu olduğunu göstermektedir. İlgili kurumlarımızın vakit kaybetmeden sinyalizasyon, aydınlatma ve kavşak düzenleme çalışmalarını başlatmasını bekliyoruz. Yeni acılar yaşanmadan gerekli adımlar atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Köse, bölgeyi kullanan sürücülerin de trafik kurallarına azami ölçüde uyması gerektiğini belirterek, alınacak mühendislik tedbirleriyle birlikte sürücü duyarlılığının da kazaların azaltılmasında önemli rol oynayacağını kaydetti.

Kaynak: İHA

Karaoğlanlı, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaoğlanlı Kavşağı'nda Can Güvenliği Tehdidi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Gürsel Tekin’den “figüran üye“ iddialarına yanıt: FETÖ’vari tezgah Gürsel Tekin'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Samsun’da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Edirne’de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü Edirne'de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü
Şırnak’ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı

10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
10:01
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
09:49
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon 18 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
09:45
Ahbap soruşturmasında 4. dalga Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
09:12
Çin’de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
08:37
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 11:08:59. #7.12#
SON DAKİKA: Karaoğlanlı Kavşağı'nda Can Güvenliği Tehdidi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.