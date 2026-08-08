10 metrelik çukura düşen kuzu 2 gün sonra kurtarıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde merada otlarken yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşen kuzu, iki gün süren arayışın ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Karapınar ilçesine bağlı Yukarıacıkuyu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Yazgan'a ait kuzu merada otladığı sırada yaklaşık 10 metre derinliğindeki bir çukura düştü. Hayvan sahibi, sürüsünü kontrol ettiğinde bir kuzunun eksik olduğunu fark etti. Günlerce aramasına rağmen kuzuya ulaşamadı. İki gün sonra bölgede hayvan otlatan bir çoban, çukurdan gelen kuzu sesini duyunca durumu köylülere bildirdi. Yapılan kontrolde kayıp kuzunun derin çukurda mahsur kaldığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık bir saat süren titiz çalışmanın ardından kuzuyu bulunduğu yerden sağ olarak çıkarmayı başardı. Yaklaşık iki gün boyunca çukurda mahsur kalan kuzunun açlık ve susuzluk nedeniyle oldukça bitkin düştüğü görüldü. Kurtarılan kuzunun sahibine teslim edildi. Ekiplere teşekkür eden Fuat Yazgan, "2 gündür kuzu kayıptı. Aradım bulamadım. Çobanlar kuzunun düştüğünü görmüşler. Gittik, baktık. Bizde çıkaramadık. İtfaiye ekiplerine bildirdik. Geldiler kuzuyu çıkardılar. Bizde kuzuyu besledik" dedi.