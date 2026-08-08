10 metrelik çukura düşen kuzu 2 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 metrelik çukura düşen kuzu 2 gün sonra kurtarıldı

10 metrelik çukura düşen kuzu 2 gün sonra kurtarıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde merada otlayan kuzu, yaklaşık 10 metrelik çukura düştü. İki gün sonra fark edilen kuzu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde merada otlarken yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşen kuzu, iki gün süren arayışın ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Karapınar ilçesine bağlı Yukarıacıkuyu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Yazgan'a ait kuzu merada otladığı sırada yaklaşık 10 metre derinliğindeki bir çukura düştü. Hayvan sahibi, sürüsünü kontrol ettiğinde bir kuzunun eksik olduğunu fark etti. Günlerce aramasına rağmen kuzuya ulaşamadı. İki gün sonra bölgede hayvan otlatan bir çoban, çukurdan gelen kuzu sesini duyunca durumu köylülere bildirdi. Yapılan kontrolde kayıp kuzunun derin çukurda mahsur kaldığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık bir saat süren titiz çalışmanın ardından kuzuyu bulunduğu yerden sağ olarak çıkarmayı başardı. Yaklaşık iki gün boyunca çukurda mahsur kalan kuzunun açlık ve susuzluk nedeniyle oldukça bitkin düştüğü görüldü. Kurtarılan kuzunun sahibine teslim edildi. Ekiplere teşekkür eden Fuat Yazgan, "2 gündür kuzu kayıptı. Aradım bulamadım. Çobanlar kuzunun düştüğünü görmüşler. Gittik, baktık. Bizde çıkaramadık. İtfaiye ekiplerine bildirdik. Geldiler kuzuyu çıkardılar. Bizde kuzuyu besledik" dedi.

Kaynak: İHA

Karapınar, 3. Sayfa, İtfaiye, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 metrelik çukura düşen kuzu 2 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yeni Nesil Suç Örgütleri“ne 4 ilde eş zamanlı baskın 32 gözaltı "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı
’Yasak aşk’ iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı 'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı
Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe’nin gösterdiği bölgede arama Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

15:56
Büyük aşk nikahla taçlanıyor Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
13:52
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 16:13:05. #7.12#
SON DAKİKA: 10 metrelik çukura düşen kuzu 2 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.