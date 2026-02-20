Karapınar\'da Mısır Balyası Yangını

Konya'nın Karapınar ilçesinde boş arazide bulunan tonlarca mısır balyası henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde boş arazide istiflenen tonlarca mısır balyası, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. Yangının kontrol altına alınabilmesi için iş makineleri de çalışmalara destek verdi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA