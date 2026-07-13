Karapınar\'da Motosiklet-İn Çarpışma: 1 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y.Y. idaresindeki motosiklet ile O.K.K. yönetimindeki 42 YZ 577 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.Y.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA