Karapınar\'da Sulama Kuyusu Yangını

Konya'nın Karapınar ilçesinde sulama kuyusundaki kablonun patlaması sonucu çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm arpa ekili alan zarar gördü.

Yangın, Karapınar ilçesine bağlı Demiryalı mevkisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sulama kuyusundaki kablonun patlamasının ardından kuyu çevresindeki kuru otlar tutuştu. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede M.Ö.'ye ait arpa ekili tarlaya sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki çiftçiler yaklaşık 20 traktörle tarlanın etrafını sürerek alevlerin diğer ekili alanlara yayılmasını önlemek için çalışma yaptı. İhbar üzerine yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık 15 dönüm arpa ekili alan zarar gördü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA