Konya\'da tarla yangını: 500 dekar ekili alan kül oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan tarla yangınında yaklaşık 500 dekarlık ekili alan zarar gördü.

Yangın, Karapınar ilçesine bağlı Emiraş mevkiinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangının elektrik trafosundan çıktığı iddia edilirken, kısa sürede büyüyen alevler çevredeki ekili alanlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının çevredeki diğer tarım arazilerine sıçraması önlendi. Söndürme çalışmalarına çevre mahallelerden çok sayıda çiftçi de traktörleri ve su tankerleriyle destek verdi.Yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, 5 çiftçiye ait yaklaşık 500 dekarlık ekili buğday tarlası yanarak zarar gördü. Yangın söndürülürken, ekipler çevrede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA