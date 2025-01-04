Karapınar\'da Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Yelekli mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Zorlu idaresindeki 03 FY 420 plakalı tır, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsü Ahmet Zorlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Zorlu'nun cansız bedeni Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA