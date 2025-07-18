Karapınar\'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole düşüp yön tabelasına çarpan tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında İpekçi Mahallesi Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 07 AZE 678 plakalı tır, kavşakta kontrolden çıkarak şarampole düşüp yön tabelasına çarptı. Kazada sürücü M.Ç. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA