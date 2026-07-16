Karapınar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Karapınar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karapınar\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
16.07.2026 22:38
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada sürücü A.A. yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karapınar ilçesi yönüne seyir halinde olan A.A. idaresindeki 42 AED 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağından çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Konya'da bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karapınar, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karapınar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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