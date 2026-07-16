Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karapınar ilçesi yönüne seyir halinde olan A.A. idaresindeki 42 AED 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağından çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Konya'da bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Karapınar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?