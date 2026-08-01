Karapınar\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Apak Mahallesi'nde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. yönetimindeki 35 HSY 72 plakalı otomobil, seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada Ö.K. idaresindeki 42 AZM 122 plakalı elektrikli motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü Ö.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.