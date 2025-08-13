Karapınar\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Karapınar Çevreyolu 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Konya istikametine doğru seyir halinde olan İ.H.D. idaresindeki 01 BAH 68 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil bu esnada Konya yönünden Karapınar istikametine doğru seyreden M.K. yönetimindeki 33 ALN 636 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan sürücüler, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA