Karapınar'da trafik sorunları için istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Karapınar'da trafik sorunları için istişare toplantısı düzenlendi

Karapınar\'da trafik sorunları için istişare toplantısı düzenlendi

Karapınar'da artan trafik sorunlarıyla ilgili çözüm arayışlarına katkı sağlamak amacıyla Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda trafikteki yaşanan sorunlar ele alındı. Kazaların önlenmesi ve gençlerin güvenliği için toplumun daha duyarlı ve bilinçli olması gerektiği vurgulandı.

15.05.2024 09:56  Güncelleme: 09:57
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Konya'nın Karapınar ilçesinde trafik sorunları için istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Karapınar'da artan trafik sorunlarıyla ilgili çözüm arayışlarına katkı sağlamak amacıyla Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda trafikteki yaşanan sorunlar ele alındı. Belediye Başkanı İbrahim Önal, İlçe Emniyet Müdürü Sali Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, STK başkanları ve temsilcileri, okul müdürleri ve belediye daire amirlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, özellikle gençlerin karıştığı motosiklet kazaları ele alındı. Yaşanabilecek ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların azaltılması için çözüm önerileri masaya yatırıldı. Belediye Başkanı İbrahim Önal, ilçede kazaların önlenmesi ve gençlerin güvenliği için toplumun daha duyarlı ve bilinçli olması gerektiğini belirterek, bu tür toplantılarla sorunları tespit edip çözüm yolları üretmeye devam edeceklerini söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karapınar'da trafik sorunları için istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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