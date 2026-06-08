Karapürçek’te Ahşap Evde Yangın

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde iki katlı ahşap bir evde çıkan ve kısa sürede tüm binayı saran yangın, itfaiye ve arama kurtarma timlerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay, Karapürçek ilçesi Kızılbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A.'ya ait iki katlı ahşap bir evin alt katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın tamamını sardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ilk itfaiye ekipleri, ahşap binadaki alevlerin hızla yayılması ve büyümesi üzerine telsiz anonslarıyla takviye ekip talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye Akyazı, Hendek ve Dörtyol itfaiye ekipleri destek amacıyla gönderildi. Aynı zamanda Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi'de söndürme çalışmalarına destek vermek üzere olay yerine geldi. Ekiplerin yoğun ve koordineli müdahalesi sonucu yangın diğer çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Ev kullanılamaz hale geldi

Yangının ardından yeniden alevlenmelerin önüne geçebilmek adına itfaiye ekiplerince bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. - SAKARYA