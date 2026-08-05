Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Batman merkezde henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan 82 yaşındaki Gülü Özdemir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EVİNDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Evinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü elektrik akımına kapılan 82 yaşındaki Gülü Özdemir ağır yaralandı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman İluh Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.