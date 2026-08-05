Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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Batman'da evinde elektrik akımına kapılan 82 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Batman merkezde henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan 82 yaşındaki Gülü Özdemir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EVİNDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Evinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü elektrik akımına kapılan 82 yaşındaki Gülü Özdemir ağır yaralandı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman İluh Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Batman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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