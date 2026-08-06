İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Ketziot Hapishanesi'nin yüksek güvenlikli bölümünün çevresinde yaklaşık 170 metrelik hendeklerin kazı çalışmaları başladı.

Videoda da iş makinelerinin hapishane çevresinde kazı yaptığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı görülüyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı da hazırlıkların başladığını doğruladı.

PROJENİN ARKASINDA BEN-GVİR VAR

Proje, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından gündeme getirildi. Ben-Gvir, Filistinli güvenlik tutuklularının bulunduğu bölümlerde caydırıcılığı artırmak amacıyla hendeklere Nil timsahlarının yerleştirilmesini savunuyor.

Bu kapsamda İsrail Çevre Koruma Bakanlığı, Nil timsahlarının hukuki statüsünde değişikliğe giderek güvenlik kurumlarının bu hayvanları belirli koşullarda bulundurabilmesinin önünü açtı.

TİMSAHLAR HENÜZ GETİRİLMEDİ

Yerel yetkililer, kazı çalışmalarının sürdüğünü doğrularken, hendeklere gerçekten timsah yerleştirilip yerleştirilmeyeceğinin henüz netleşmediğini belirtti. Proje çevre kuruluşlarının ve hukukçuların itirazları nedeniyle tartışma konusu olmaya devam ediyor.