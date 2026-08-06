Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

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Aksaray'da 7. kattaki dairesinin penceresinden atlayarak intihar girişiminde bulunan 29 yaşındaki kadın, evdeki bir kişinin son andaki müthiş refleksiyle bacaklarından yakalandı. Metrelerce yüksekte baş aşağı asılı kalan kadın, olay yerine hızla sevk edilen ekiplerin zamanla yarışması sonucu kurtarıldı.

Aksaray'da 7. kattaki dairesinin penceresinden atlayarak yaşamına son vermek isteyen 29 yaşındaki kadın, evde bulunan bir kişinin son andaki refleksiyle hayata tutundu. Baş aşağı asılı kalan kadın, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

SON ANDA BACAKLARINDAN YAKALADI

Edinilen bilgilere göre Aksaray'da bir binanın 7. katında meydana gelen olayda, 29 yaşındaki kadın dairesinin camına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. O sırada evde bulunan bir kişi, büyük bir refleks göstererek kadını düşmek üzereyken bacaklarından yakalamayı başardı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Birinci kattan baş aşağı şekilde metrelerce yüksekte asılı kalan kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla adrese ulaşan ekipler, zamana karşı yarışarak pencerede asılı kalan kadını güvenli şekilde içeri çekerek kurtardı. 

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu - Son Dakika

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