FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan ve 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da yakalanan firari darbeci eski Kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe, 4 gün süren sorgusunda etkin pişmanlıktan yararlanarak 69 sayfa ifade verdi. Karatepe, 28 yıllık örgüt geçmişini, çalınan sınav sorularını ve suikast gecesinin bilinmeyenlerini anlattı.

10 YIL SONRA YAKALANDI, 69 SAYFA İFADE VERDİ

Marmaris'teki suikast girişiminin ardından sarp arazileri kullanarak kaçan ve 10 yıl boyunca saklanmayı başaran eski Özel Kuvvetler mensubu Kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar’da gizlendiği evde yakalanarak Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü koordinesinde ve Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz yönetiminde gerçekleştirilen 4 günlük sorgu sürecinde Karatepe, Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalanmak istediğini belirterek 28 yıllık FETÖ yapılanmasını tüm detaylarıyla deşifre etti.

"SELİM" KOD ADI VE KATALOG EVLİLİK

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; ifadesinde örgütle ilk temasının 1998 yılında Eskişehir'de ortaokul yıllarında başladığını belirten Karatepe, askeri lise ve Harp Okulu süreçlerinde "mahrem sorumlular" eşliğinde yönlendirildiğini aktardı. Karatepe'nin öne çıkan beyanları şu şekilde oldu:

Gizlilik Taktikleri: İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nde okurken örgüt evlerinde deşifre olmamak için "ima yoluyla namaz kılmanın" öğretildiğini beyan etti.

Kod Adı: Harp Okulu döneminde Ankara'da teslim edildiği mahrem sorumlu tarafından kendisine "SELİM" kod adının verildiğini belirtti.

Katalog Evlilik: 2013 yılında "İzdivaç abisi" aracılığıyla katalog üzerinden tanıştırıldığı Erzurumlu bir "öğrenci ablası" ile örgüt sorumlularının huzurunda imam nikahı kıydığını söyledi.

FLASH BELLEKLE ÇALINAN SORULAR

Karatepe'nin ifadesindeki en dikkat çekici detaylardan biri kurmaylık sınavı ve örgüt elebaşı ile olan teması oldu:

Sınav Soruları Sızdırıldı: 2015 yılındaki kurmaylık sınavından bir ay önce Mamak'ta kampa alındıklarını anlatan Karatepe, mahrem sorumlu tarafından şifreli flash bellek içerisinde verilen soruların sınavda birebir çıktığını ve bu sayede akademiyi kazandığını itiraf etti.

Pensilvanya'ya Gidiş: 2012 yılında ABD'ye paraşüt kursuna gittiği sırada örgüt talimatıyla Pensilvanya'ya geçtiğini aktaran Karatepe, tanınmamak için şapka ve gözlük taktırılarak elebaşı Fetullah Gülen’in yanına çıkarıldığını, hediye olarak götürdüğü Özel Kuvvetler bıçağının ise örgüt yöneticilerince beğenilmediğini belirtti.

"CUMHURBAŞKANI'NI ALACAĞIZ"

15 Temmuz günü Çiğli Askeri Hava Üssü'nde MAK ve SAT timleriyle birleştiklerini belirten Karatepe, Marmaris operasyonuna ilişkin şu detayları paylaştı: "Çiğli'de Şükrü Seymen ekibe 'Aramızda Hizmetten olmayan var mı?' diye sordu, kimseden olumsuz yanıt gelmedi. Ordunun yönetime el koyduğu ve görevimizin 'Cumhurbaşkanı'nı alıp emir verilen yere götürmek' olduğu açıkça söylendi."

16 Temmuz saat 03.00 sıralarında Marmaris'e indiklerini, konutun yerini yoldaki vatandaşlara ve bir taksiciye sorarak öğrendiklerini belirten Karatepe, yaklaşırken ateş açılması üzerine hedef gözetmeksizin karşılık verdiğini ifade etti. Konutta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunmadığının anlaşılması üzerine koruma polislerinin darp edildiğini ve helikopterlerin inememesi üzerine araziye kaçtıklarını belirtti.

FİRARIN DETAYLARI: OTOSTOPLA İZMİR'E KAÇIŞ

Darbenin başarısız olduğunu anlayınca gruptan ayrıldığını belirten eski yüzbaşı, kamuflajlarını çıkarıp sivil kıyafetler edindiğini, bankamatikten para çekerek önce dolmuşla Muğla merkeze geçtiğini, ardından otogara girmeden yol üzerinden otostop çekerek bindiği bir kamyonetle İzmir Bornova'ya kadar kaçtığını detaylarıyla anlattı.