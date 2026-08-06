Bir mektup hayatını değiştirdi! Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali böyle yetişti - Son Dakika
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Bir mektup hayatını değiştirdi! Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali böyle yetişti

Bir mektup hayatını değiştirdi! Türk Hava Kuvvetleri\'nin ilk kadın generali böyle yetişti
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Yüksek Askeri Şûra'da (YAŞ) alınan terfi ve emeklilik kararları kadar bazı komutanların kariyer hikâyeleri de dikkat çekti. Tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali unvanını alan Özlem İyidilli Karapınar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bırakarak savaş pilotu olma hayalinin peşinden gitti ve bu tercihiyle TSK tarihine adını yazdırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve yaklaşık iki saat süren kritik Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında tarihi bir karar alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki terfi ve emeklilik dosyalarının değerlendirildiği zirvede, Albay Özlem İyidilli Karapınar tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali unvanını aldı. 

TIP FAKÜLTESİNİ BIRAKIP GÖKYÜZÜNÜ SEÇTİ 

Tarihe geçen bu terfinin ardında ise oldukça ilham verici bir başarı hikayesi yatıyor. 1977 yılında dünyaya gelen tecrübeli savaş pilotu Özlem İyidilli Karapınar, lise eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak yüksek başarılı öğrencilere gönderilen özel bir davet mektubu, onun tüm kariyer planlarını değiştirmesine neden oldu. Hava Harp Okulu'ndan gelen bu daveti değerlendiren Karapınar, beyaz önlüğü bırakarak asker üniforması giymeye karar verdi. 

"DÜNYADA EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEYİN UÇMAK OLDUĞUNU ANLADIM"

Hava Harp Okulu'na katıldıktan sonra katıldığı ön uçuş eğitimleri, Karapınar'ın havacılığa olan tutkusunu daha da perçinledi. Bu eğitimlerin ardından savaş pilotu olmaya kesin karar veren tecrübeli asker, gökyüzüne olan sevdasını henüz yolun başındayken kamuoyuyla paylaşmıştı. 1998 yılında Hürriyet gazetesine verdiği bir demeçte uçuş tutkusunu anlatan Karapınar, Yalova'daki ön uçuş programından sonra dünyada en çok istediği şeyin uçmak olduğunu anladığını ifade etmişti.

Bir mektup hayatını değiştirdi! Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali böyle yetişti

ÖZLEM İYİDİLLİ KARAPINAR KİMDİR?

Karapınar, Yalova'daki ön uçuş eğitiminin ardından hekimlik yerine askerliği seçerek, tüm eleme aşamalarını başarıyla geçti ve Hava Harp Okulu'na girdi.

Uzun yıllar Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yaptı.

Meslek yaşamı boyunca önemli görevler üstlendi.

Deneyimli subay, 2026 YAŞ kararları kapsamında tuğgeneralliğe terfi ederek Hava Kuvvetleri'nin "ilk kadın paşası" olarak tarihe geçti.

2023 yılındaki YAŞ kararları kapsamında tuğamiralliğe yükseltilen Albay Gökçen Fırat, Cumhuriyetin ilk kadın amirali olmuştu.

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Son Dakika Gündem Bir mektup hayatını değiştirdi! Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali böyle yetişti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • HASAN ASLAN HASAN ASLAN:
    kesin KPSS sorusu :) 0 0 Yanıtla
  • 00349200 00349200:
    Bu kadar kısa sürede Tuğgeneral olunabiliniyor mu? 0 0 Yanıtla
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